Em uma partida emocionante válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo saiu vitorioso diante do Fluminense por 4 a 2, em um jogo disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com esse resultado, o Botafogo alcançou 20 pontos, enquanto o Fluminense ficou com 22 pontos na tabela. O time alvinegro não deu trégua para o adversário e abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo, com um gol de Marlon Freitas. A intensidade do Botafogo se manteve e aos 14 minutos a equipe ampliou a vantagem, com um gol de Raí, após assistência de Mateo Ponte para Janderson.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Fluminense conseguiu reagir e diminuiu a diferença no placar aos 24 minutos, com um gol de Lelê. No segundo tempo, a dinâmica da partida mudou, com o Botafogo recuando e chamando o Fluminense para o seu campo. Aos 34 minutos, o Fluminense empatou o jogo com um pênalti convertido por John Kennedy. A emoção continuou com mais um pênalti marcado aos 39 minutos a favor do Botafogo, que resultou no gol de Marlon Freitas, colocando o time novamente em vantagem. A partida foi marcada por momentos de tensão, com jogadores dos dois times se envolvendo em discussões. O Botafogo definiu a vitória com um gol de Emerson Urso aos 53 minutos, fechando o placar em 4 a 2.

Leia também

Esposa de Lucas Henrique, do 'BBB 24', apaga fotos após flerte com participante



Toyota investirá R$ 11 bilhões no Brasil, diz governo



*Reportagem produzida com auxílio de IA