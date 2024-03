Necessitado de uma vitória para ficar vivo no Carioca, o Botafogo venceu o Fluminense por 4 a 2, neste domingo (3), no Maracanã. Depois de um primeiro tempo bem jogado, a segunda etapa foi recheada de confusões, com direito a cartão vermelho e um pênalti para cada lado.

Marlon Freitas marcou duas vezes, Raí e Emerson Urso completaram para o Alvinegro. John Kennedy e Lelê fizeram os gols tricolores. E André, que entrou no segundo tempo, foi expulso depois de fazer pênalti em Kauê.

No fim do jogo, ocorreu um embate, quando Yarlen dividiu com John Kennedy e caiu fora de campo com dores. Para atrasar o jogo, Hugo puxou o jovem companheiro, caído, para dentro das quatro linhas. Felipe Alves, do Fluminense, arrastou o jogador para fora, o que gerou indignação e troca de empurrões. O árbitro controlou a confusão e amarelou o goleiro.

Com o resultado, o Botafogo passou o Vasco momentaneamente na tabela e sonha com uma vaga na próxima fase do Carioca. A equipe de São Januário joga com a Portuguesa na sequência e precisará de uma vitória para avançar. O Fluminense, por sua vez, tem a vaga garantida na semifinal e termina a Taça Guanabara com 21 pontos e pode ser ultrapassado pelo Nova Iguaçu, que enfrenta o Volta Redonda, e pelo Vasco.

Botafogo volta campo na próxima quarta-feira (6), para enfrentar o Bragantino, no estádio Nilton Santos, pela Pré-Libertadores. O Fluminense fica no aguardo para saber quem será seu adversário na semifinal do Carioca, que começa no próximo fim de semana.

