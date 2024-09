Botafogo e Grêmio ficaram no empate sem gols neste sábado (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. As duas equipes foram a campo bem modificadas e ainda assim fizeram um jogo movimentado e com boas oportunidades. No segundo-tempo, o Alvinegro chegou a marcar com Bastos, mas o VAR apontou impedimento do zagueiro. O jogo terminou com Monsalve expulso já nos acréscimos do segundo tempo.

O Botafogo mandou o jogo em Brasília após fazer um acordo com o Grêmio. Como o Tricolor Gaúcho não pôde jogar em casa no turno, em função das enchentes no Rio Grande do Sul, o Fogão combinou de atuar em campo neutro no returno. Assim, decidiu levar o jogo para Brasília. A partida do primeiro turno aconteceu em Cariacica.

Com o resultado, o Botafogo somou um pontinho que o manteve na liderança, com 57, um a mais que o Palmeiras, que venceu sua partida contra o Atlético-MG. Já o Grêmio chegou a 32 pontos, e tem 4 a mais que Vitória que abre a zona de rebaixamento e não tem possibilidade de alcançar o Tricolor nesta rodada.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Athletico-PR, sábado (5), às 16h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena. Já o Grêmio recebe o Fortaleza, nesta sexta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

