O presidente Jair Bolsonaro (PL) será o primeiro a fazer perguntas aos adversários no primeiro debate entre os candidatos à presidência, neste domingo (28), às 21h.

O programa será transmitido por um pool de veículos, que conta com todos os canais de TV e rádio do Grupo Bandeirantes, além do Portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura.

Na semana passada, uma nova reunião definiu a posição dos presidenciáveis no estúdio. Luiz Felipe d’AviIa do Novo, Soraya Thronicke do União Brasil, Simone Tebet do MDB, Jair Bolsonaro do PL, Lula do PT e Ciro Gomes do PDT. Também foram avaliadas e confirmadas as regras do debate.

Primeiro bloco

Cada candidato tem um minuto para responder uma primeira pergunta programática escolhida por jornalistas das emissoras que participam do pool. As respostas acompanham a ordem de posicionamento no vídeo, da esquerda para a direita, conforme sorteio prévio: Luiz Felipe D’Ávila (Novo). Na sequência, Soraya Thronike (União), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT).

Na sequência, começa a primeira rodada em que candidato pergunta para candidato nesta ordem: Jair Bolsonaro (PL) Ciro Gomes (PDT), Luis Felipe D’Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB).

Segundo bloco

Jornalistas do pool de emissoras fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar a resposta. Todos respondem e todos comentam.

Terceiro bloco

O terceiro bloco começa com uma nova rodada de confrontos entre os candidatos com nesta ordem: Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Luiz Felipe D’Avila (Novo).

Após a rodada de confronto, os candidatos também responderão perguntas programáticas.

Quarto bloco

Cada candidato tem um minuto para as considerações finais.

O debate será mediado pelos jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo. E também vai contar com perguntas de jornalistas da Band e dos veículos que formam o pool do debate: as rádios Bandeirantes e Bandnews FM, a BandNews TV, o jornal Metro, o portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura.

A expectativa é de que, somadas as audiências, o evento chegue a pelo menos 30 milhões de pessoas na noite do domingo dia 28.

Além disso, para ampliar o alcance do programa, uma sala digital será montada ao lado do estúdio do debate, em parceria com o Google e o Youtube. As gigantes tecnológicas vão monitorar os temas mais buscados e comentados pelos eleitores na internet e nas redes sociais.

E em caso de segundo turno, a data do próximo debate também já está marcada: Dia 9 de outubro, mais uma vez, na tela da Band.

