Brasília – Após aparar as arestas com o chefe nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa e Neto, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), irá formalizar sua filiação na sigla em evento marcado para a próxima terça-feira (30), às 10h30, em Brasília. A informação foi divulgada, nesta terça-feira, pelo diretório nacional do PL.

Foto: Divulgação

A data foi definida após reunião entre Bolsonaro e Costa Neto, que foi recebido nesta tarde no Palácio do Planalto com o objetivo de selar a filiação e permitir que Bolsonaro dispute a reeleição em 2022 pela legenda.

Esta é a segunda vez que o PL anuncia a filiação do presidente da República. A primeira foi no dia 10 de novembro, onde Costa Neto divulgou um vídeo convocando todos os filiados para o ato que ocorreria no dia 22 de novembro mas foi cancelado. Entretanto, após reunião ocorrida com todos os presidentes regionais, quarta-feira passada, foi dado “carta branca” para Bolsonaro mexer nas alianças regionais e facilitar a filiação do presidente da nação ao partido.

Coronel Menezes, seu principal aliado no Amazonas, celebrou a confirmação da filiação pelas suas redes sociais e já confirmou presença no evento.

“Vou acompanhar os passos do Presidente Bolsonaro que é o líder máximo deste processo eleitoral que se aproxima. Vou me filiar ao PL”, disse Coronel Menezes.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

