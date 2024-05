O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou nesta quinta-feira que os municípios brasileiros sentem falta de seu governo devido ao maior repasse de recursos para as prefeituras durante sua administração.

Em entrevista à Rádio Pernambuco e ao Blog Alberes Xavier, Bolsonaro afirmou que sua gestão foi marcada pela ausência de corrupção e por um compromisso contínuo com o desenvolvimento municipal.

Bolsonaro destacou que, sob seu governo, houve um aumento significativo no valor do Bolsa Família, especialmente beneficiando a população do Nordeste, onde a concentração de beneficiários é maior.

“Quando se fala no Nordeste, a maior concentração de pessoas que recebem o Bolsa Família é de lá, e nós triplicamos o que era em média R$ 190 para R$ 600. Esse dinheiro ajuda a movimentar a economia do município”, disse ele.

O ex-presidente afirmou que sua gestão foi eficiente e livre de corrupção, o que permitiu uma melhor alocação de recursos. “Não tem nenhum prefeito que vai falar que na gestão do presidente Bolsonaro, atrasou o 13º. Isso porque sobrava dinheiro para a gente? Não. Porque não tinha corrupção”, assegurou.

Bolsonaro argumentou que sua administração conseguiu direcionar recursos suficientes para os municípios sem atrasos ou problemas financeiros.

“Existiam recursos para os municípios à vontade. O futuro está bastante sombrio e eles passam a ter saudades da gente. Foi um governo sem corrupção, de trabalho 24 horas por dia, pelo Brasil”, completou.

As declarações de Bolsonaro ocorrem em um momento de debates intensos sobre a alocação de recursos federais e a gestão econômica do país. Enquanto seus apoiadores ressaltam os pontos positivos de sua administração, críticos questionam a veracidade das afirmações sobre a ausência de corrupção e o impacto real de suas políticas.

