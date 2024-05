Vencedora do prêmio GRAMMY®, sucesso multiplatinado em vendas e superstar global, Nelly Furtado está lançando hoje seu novíssimo single “Love Bites” com participações de Tove Lo e SG Lewis, via Nelstar/21 Entertainment/Universal Music Canada/Republic Records/Casablanca Records/Polydor Records.

Composta por Nelly Furtado, Tove Lo e SG Lewis, com produção de SG Lewis, “Love Bites” é um hino dançante luxuoso que canaliza a energia escapista dos sets de DJs e do fervo das pistas que serviram de inspiração para Nelly.

“Senti um chamado de volta à música pela comunidade de DJs”, diz Nelly Furtado. “Os DJs estavam remixando minhas músicas em shows, clubes e nas mídias sociais, e eu percebi o quanto as pessoas gostam de dançar e esquecer dos problemas ao som da minha música. É o vício mais saudável que você pode ter, e eu adoro a oportunidade de compor músicas que permitem que as pessoas escapem mais do que qualquer outra coisa”.

No ano passado, a cantora ícone do pop da virada do milênio se conectou com um público totalmente novo de fãs da geração Z, assim que eles descobriram seus singles de sucesso multiplatina. Somente em 2023, Furtado acumulou 1,5 bilhão de transmissões em streaming, elevando sua contagem global para mais de 20 bilhões. Na semana passada, Nelly Furtado entrou para o seletíssimo clube do bilhão de views do YouTube , pois o videoclipe de seu single “Say It Right” , certificado pela RIAA como platina quádrupla, alcançou mais de 1 bilhão de visualizações. No brasil, a música já foi reconhecida com certificado de Diamante, pelo ProMusica. À medida que sua música faz sucesso nas mídias sociais e é remixada por DJs do mundo todo, Nelly Furtado vem empolgando sua base global de fãs com novas colaborações e apresentações surpresa em palcos como os do Coachella e Lollapalooza .

