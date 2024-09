A revista France Football revelou nesta quarta-feira (4) os indicados à Bola de Ouro 2024, que premia os melhores da temporada 2023/24 na Europa. O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, é um dos favoritos ao prêmio. Ele é o único brasileiro a figurar na lista de 30 candidatos no masculino.

O vencedor será anunciado em cerimônia no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Estão no páreo também Bellingham, do Real Madrid, Foden, do Manchester City, Harry Kane, do Bayern de Munique, Mbappé (ex-PSG e hoje no Real), entre outros.

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2024:

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

A lista principal foi a última a ser divulgada. A primeira foi a do Troféu Kopa, voltada para o melhor jogador sub-21 na temporada. Savinho, destaque do Girona e atualmente no Manchester City, figura entre os indicados. Ex-Atlético-MG, o atacante brasileiro de 20 anos tem como principal concorrente Yamal, joia do Barcelona e campeão da Eurocopa com a Espanha.

Em seguida, foi a vez do Troféu Yashin, para o melhor goleiro. Pela primeira vez não há brasileiros entre os atletas nomeados na categoria. A surpresa da lista é o sul-africano Ronwen Williams, campeão da Liga Africana com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

No páreo estão o ucraniano Lunin, vencedor da Champions League pelo Real Madrid, e o suíço Kobel, vice com o Borussia Dortmund, além do francês Maignan, do Milan, e do argentino Dibu Martínez, do Aston Villa, eleitos os melhores goleiros da Euro e da Copa América, respectivamente.

A categoria Técnico do Ano no masculino reserva um duelo entre o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid e recordista de títulos de Champions (sete, sendo cinco como treinador), e o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City.

Destaques na La Liga e na Bundesliga, respectivamente, Girona e Bayer Leverkusen concorrem a Clube do Ano entre os homens, junto com Real Madrid, Manchester City e Borussia Dortmund. No feminino estão Barcelona, Chelsea, Lyon, PSG e Gotham.

Jogadores indicados ao Troféu Kopa:

Alejandro Garnacho (Manchester United/Argentina)

Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)

Karim Konaté (RB Salzburg/Costa do Marfim)

Arda Güler (Real Madrid/Turquia)

Kobbie Mainoo (Manchester United/Inglaterra)

João Neves (Benfica e PSG/Portugal)

Mathys Tel (Bayern de Munique/França)

Savinho (Girona e Manchester City/Brasil)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Warren Zaïre-Emery (PSG/França)

Jogadoras indicadas à Bola de Ouro Feminina:

Ada Hegerberg, NOR (Lyon)

Alexia Putellas, ESP (Barcelona)

Alyssa Naeher, EUA (Chicago Red Stars)

Aitana Bonmatí, ESP (Barcelona)

Barbra Banda, ZAM (Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen, NOR (Barcelona)

Gabi Portilho, BRA (Corinthians)

Giulia Gwinn, ALE (Bayern de Munique)

Ewa Pajor, POL (Barcelona)

Glodis Viggosdottir, ISL (Bayern de Munique)

Grace Geyoro, FRA (PSG)

Khadija Shaw, JAM (Manchester City)

Lauren Hamp, ING (Manchester City)

Lauren James, ING (Chelsea)

Lea Schüller, ALE (Bayern de Munique)

Lindsey Horan, EUA (Lyon)

Lucy Bronze, ING (Chelsea)

Mallory Swanson, EUA (Chicago Red Stars)

Manuela Giugliano, ITA (Roma)

Marie-Antoinette Katoto, FRA (PSG)

Mariona Caldentey, ESP (Barcelona)

Mayra Ramírez, COL (Chelsea)

Patri Guijarro, ESP (Barcelona)

Salma Paralluelo, ESP (Barcelona)

Sophia Smith, EUA (Portland Thorns)

Sjoeke Nüsken, ALE (Chelsea)

Tabitha Chawinga, ZAM (Lyon)

Tarciane, BRA (Houston Dash)

Trinity Rodman, EUA (Washington Spirit)

Yui Hasegawa, JAP (Manchester City)

Goleiros indicados ao Troféu Yashin:

Diogo Costa (Porto/Portugal)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália)

Andriy Lunin (Real Madrid/Ucrânia)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)

Giorgi Mamardashvili (Valencia/Geórgia)

Mike Maignan (Milan/França)

Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Yann Sommer (Inter de Milão/Suíça)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns/África do Sul)

Indicados a Técnico do Ano (masculino):

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Luis de la Fuente (Espanha)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Indicados a Técnico do Ano (feminino):

Arthur Elias, BRA (seleção do Brasil)

Emma Hayes, ING (seleção dos EUA)

Filipa Patão, POR (Benfica)

Jonatan Giráldez, ESP (Barcelona)

Sarina Wiegman, HOL (Inglaterra)

Sonia Bompastor, FRA (Chelsea)

Clube do Ano (masculino):

Borussia Dortmund (Alemanha)

Girona (Espanha)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Ao todo, serão distribuídos 10 prêmios. Os mais importantes são a Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada 2023/24 no masculino e no feminino. Na edição de 2023, as honrarias ficaram com Messi, que faturou pela oitava vez, e com Aitana Bonmatí. Em 2024, as novidades na premiação são as categorias de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica(o) no futebol feminino.

Veja os prêmios que serão distribuídos:

Bola de Ouro (masculino) , para o melhor jogador da temporada

, para o melhor jogador da temporada Bola de Ouro (feminino) , para a melhor jogadora da temporada

, para a melhor jogadora da temporada Clube do Ano (masculino) , para o melhor time da temporada

, para o melhor time da temporada Clube do Ano (feminino) , para a melhor equipe da temporada

, para a melhor equipe da temporada Troféu Kopa , para o melhor jovem da temporada

, para o melhor jovem da temporada Troféu Yashin , para o melhor goleiro da temporada

, para o melhor goleiro da temporada Troféu Gerd Müller , para o artilheiro da temporada

, para o artilheiro da temporada Prêmio Sócrates , para iniciativas em projetos sociais

, para iniciativas em projetos sociais Técnico do Ano (masculino) , para o melhor treinador da temporada

, para o melhor treinador da temporada Técnico do Ano (feminino), para o(a) melhor treinador(a) da temporada

Como é a Bola de Ouro

A France Football faz uma lista de 30 finalistas — 20, no feminino — e a submete a jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa. Cada um faz o seu Top-5, e pontuações são dadas de acordo com a posição na lista. O jogador com mais pontos leva a Bola de Ouro. Os votos de cada profissional são revelados após a cerimônia.

Até 1994, o prêmio era dado somente a jogadores europeus. Depois, a France Football ampliou o leque para qualquer atleta de clubes do continente. A partir de 2006, não houve mais restrições e qualquer jogador do mundo poderia ser coroado.

É por esse motivo que Pelé ou Maradona nunca foram Bola de Ouro. Em 2015, quando fez 60 anos, a France Football fez uma revisão de todos os seus prêmios anteriores com base nas regras atuais e reconheceu que o Rei do futebol levaria o troféu sete vezes: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.

Desde 2018, a revista introduziu novas premiações: a Bola de Ouro para a melhor jogadora, o Troféu Yashin para o melhor goleiro, e o Troféu Kopa para o melhor jovem. Em 2022, as novidades foram o Troféu Gerd Müller, para o maior goleador da temporada, e o Prêmio Sócrates, um reconhecimento a quem é engajado socialmente.

Os vencedores da história da Bola de Ouro:

1º: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023) : 8

2º: Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017): 5

3º: Johan Cruijff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992): 3

6º: Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959), Franz Beckenbauer (1972 e 1976), Kevin Keegan (1978 e 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980 e 1981) e Ronaldo (1997 e 2002): 2

11º: Stanley Mathhews (1956), Raymond Kopa (1958), Luis Suárez (1960), Omar Sivori (1961), Josef Masopust (1962), Lev Yashin (1963), Denis Law (1964), Eusébio (1965), Bobby Charlton (1966), Flórián Albert (1967), George Best (1968), Gianni Rivera (1969), Gerd Müller (1970), Oleg Blokhin (1975), Allan Simonsen (1977), Paolo Rossi (1982), Igor Belanov (1986), Ruud Gullit (1987), Lothar Matthäus (1990), Jean-Pierre Papin (1991), Roberto Baggio (1993), Hristo Stoichkov (1994), George Weah (1995), Mathias Sammer (1996), Zinedine Zidane (1998), Rivaldo (1999), Luís Figo (2000), Michael Owen (2001), Pavel Nedved (2003), Andriy Shevchenko (2004), Ronaldinho Gaúcho (2005), Fabio Cannavaro (2006), Kaká (2007), Luka Modric (2018) e Benzema (2022): 1

