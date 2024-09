No embalo de uma boa campanha no US Open, Beatriz Haddad Maia deu adeus ao Grand Slam nesta quarta-feira ao ser derrotada por Karolina Muchova por 2 sets a 0. Com uma atuação abaixo do normal, a brasileira sentiu um mal-estar na segunda parcial, precisou de atendimento médico e foi às lágrimas. “Eu fiquei ansiosa e me senti um pouco enjoada. Acho que eu me assustei com o mal-estar, mas já estou melhor”, afirmou a tenista brasileira sobre o momento em que foi assistida pelos médicos da competição. Apesar da tristeza pela eliminação, a número 1 do ranking no Brasil reconheceu que não conseguiu render o esperado diante da rival checa.

“A Muchova fez a parte dela e mereceu vencer. Acho que eu não joguei o meu melhor tênis. Não estive no mesmo nível e não estou satisfeita com isso”, afirmou Bia. No entanto, ela aproveitou a sua campanha para ressaltar os pontos positivos nesta sua participação no Grand Slam. “Tenho muito orgulho do que eu e meu time fizemos aqui. Nós merecemos estar nessas quadras grandes e tenho certeza que vou criar mais oportunidades. Vou continuar martelando, só não sei quando a pedra vai quebrar”, disse.

Apesar da derrota, a paulistana fez uma campanha histórica na quadra dura do US Open. O País não tinha uma representante nas quartas de final do Grand Slam americano desde 1968, quando a Maria Esther Bueno avançou até a semifinal – antes disso a lenda brasileira foi campeã em Nova York em 1966, 1964, 1963 e 1959.

“Quero ver tudo isso pelo lado positivo. Sei que fiz o meu melhor, eu deixei tudo em quadra e estou orgulhosa do trabalho feito aqui”, afirmou Bia. A trajetória até as quartas de final garante uma boa recuperação da brasileira no ranking mundial. Atual 21ª na lista da WTA, ela deve aparecer no 17º posto na atualização da próxima segunda-feira.

