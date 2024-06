O Festival São João da Thay, neste sábado (8), foi palco de um encontro histórico e emocionante entre o Bumba meu boi do Maranhão e o Boi Bumbá de Parintins. Essa foi a primeira vez que as duas grandes manifestações culturais do Brasil se encontraram.

A apresentação histórica contou com a participação do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, de Parintins e, do Boi de Morros, manifestação do sotaque de orquestra do Maranhão.

Junto com os bois, a ex-BBB Isabelle Nogueira, ex-cunhã do Garantido e Thaynara OG, embaixadora do boi de Morros, dançaram junto com os integrantes dos três grupos, ao som de Boi de Lágrimas, uma das toadas mais populares do São João do Maranhão.

Boi Bumbá

O encontro de bois começou com a apresentação do Boi Garantido, com a voz marcante de David Assayag. Estiveram presentes durante a apresentação a porta-estandarte e a cunhã-poranga do boi, Isabelle Nogueira.

Logo depois, foi a vez do azul tomar conta do Festival São João da Thay com a performance do Boi Caprichoso.

Fafá de Belém também subiu ao palco e cantou junto com o levantador de toadas do boi, Patrick Araújo. Logo depois, Fafá cantou com o Boi Garantido a música ‘Vermelho’, uma das músicas mais populares do boi e que ganhou o Brasil.

Encontro

O ápice da apresentação aconteceu com a chegada do Boi de Morros ao palco. Vestida de índia e muito emocionada, Thaynara OG voltou ao palco do Festival São João da Thay para selar o encontro histórico entre as duas manifestações culturais.