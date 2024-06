A Prefeitura de Manaus deu início, neste sábado (8), a programação do 66° Festival Folclórico do Amazonas (FFA), que acontece no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), no bairro Distrito Industrial 1, zona Sul. O prefeito David Almeida participou da abertura do festival acompanhado do novo diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), Jender Lobato.

O chefe do Executivo afirma que é muito importante o resgate da cultura. Ele lembrou que já prestigiou o festival quando era realizado em tablado de madeira no mesmo local que foi construída a arena Povos da Amazônia, e por isso, na sua gestão retornou com a realização do evento no seu local tradicional.

“Hoje, nós colocamos aqui a maior estrutura que já se viu nesse festival. Portanto, é uma alegria, uma felicidade, como morador da periferia de Manaus ter participado e, agora, como prefeito poder continuar fomentando o Festival Folclórico do Amazonas”, declarou o prefeito.

O novo diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, agradeceu o prefeito por nomeá-lo para seguir com esse trabalho de desenvolver o turismo na capital e fortalecer a economia através de eventos como o Festival Folclórico do Amazonas.

“Toda vez que a gente promove um evento, a gente desenvolve o turismo e, principalmente, a gente mexe com a economia da cidade. Toda vez que a gente faz cultura, a gente também gera emprego, gera renda, e essa é a nossa missão. Nosso papel é tentar fazer uma grande revolução junto com toda essa equipe maravilhosa que a Manauscult já tem”, destacou.

A primeira noite do festival teve apresentações de seis grupos folclóricos da categoria Bronze, nas modalidades Quadrilha Tradicional, Quadrilha de Duelo, Dança Nordestina, Quadrilha Cômica e Ciranda.

A turista chilena Constanza Bozo está conhecendo a capital amazonense e, no dia do aniversário, prestigiou a abertura do festival. “Eu estou gostando demais, a apresentação está muito animada, a dança. Eu estou gostando demais de Manaus, é a minha primeira vez aqui”, disse a psicóloga.

Para tornar o festival ainda mais bonito, este ano a administração municipal aumentou o valor do fomento para os grupos folclóricos. As categorias Prata e Bronze receberam, ao todo, cerca de R$ 1,2 milhão. A categoria Prata, composta por 43 grupos, recebeu R$ 18 mil por grupo, enquanto a categoria Bronze, com 58 grupos, recebeu R$ 7,5 mil por grupo. Este investimento reforça o compromisso com a preservação e valorização das tradições culturais locais.

Os grupos folclóricos da categoria Bronze vão se apresentar até o dia 16/6. No período de 17 a 23/6, será a vez das apresentações dos grupos da categoria Prata.

