Brasília – Os presidentes do BNDES, Gustavo Montezano, e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho, assinaram na terça-feira (7), acordo de cooperação para implantação de piloto do Projeto Integrado de Ordenamento Territorial (Piot), em assentamentos da Região Amazônica. O analista do BNDES Luiz Antonio Pazos ressaltou que a atuação do banco na Amazônia é voltada para a manutenção da floresta em pé.

Video

O YouTube removeu, ontem, um vídeo publicado em 19 de dezembro de 2020 no canal do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), questionava a “pressa” pelo início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil.

Protocolo

O ex-ministro da Justiça Miguel Reale Jr. é um dos autores de um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) que será protocolado na Câmara dos Deputados. O documento toma como base os crimes apontados pela CPI da Covid.

De saída…

O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (AM), anunciou a saída “amigável” do PL e agradeceu o respeito do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto.

