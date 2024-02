Nesta nesta sexta-feira (2), um comboio de caminhões militares e veículos blindados partiu para a fronteira norte do Brasil para reforçar a presença do Exército em resposta às tensões sobre a reivindicação da Venezuela sobre a região de Essequibo, na Guiana.

Mais de 20 carros blindados chegaram a Manaus por transporte fluvial e alguns partiram por estrada para Boa Vista, em Roraima, onde a guarnição local será aumentada para 600 soldados, disse o Exército em comunicado.

O grupo inclui seis blindados Cascavel, veículo brasileiro de seis eixos com uma canhão de 37 mm, oito Guarani, veículo de transporte pessoal e 14 Guaicuru, um blidado leve de tração nas quatro rodas. Os blindados mais pesados foram transportados ainda segundo a reportagem em caminhões plataforma.

Ainda de acordo com o jornal, oficiais do Exército nao explicitaram se os veículos ficariam em Boa vista ou seriam deslocados a Pacaraima, na fronteira com a Venezuela.

O transpote e blindados ocorre após o regime de Nicolás Madura reviver uma disputa histórica entre Venezuela e Guiana pelo controle do Essequibo, território guianense que corresponde a cerca de dois terços do país e é majoritariamente composto por mata fechada.

Fonte: Folha de S.Paulo

