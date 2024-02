Um erro no site do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) que ocorreu na última terça-feira (30), descrito pelo MEC (Ministério da Educação) como uma “divulgação indevida”, confundiu muitos vestibulandos de todo o Brasil que receberam a informação de estarem aprovados em universidades pela plataforma, mas na realidade não haviam se qualificado quando os resultados oficiais saíram.

Nas redes sociais, muitos estudantes divulgaram a aprovação em várias instituições de ensino ao redor do Brasil, entretanto, o que era a realização de um sonho se tornou um pesadelo, já que um erro no sistema do portal efetuou uma divulgação não oficial.

Um usuário identificado como “Tigas” relatou no X (antigo twitter) que após descobrir que havia “passado” depois de conferir o site na manhã do dia 30, chegou a raspar a cabeça.

“Eu e minha família fizemos aquela festa toda, fomos para o cursinho comemorar, tirei muitas fotos e saí em rádio. Até que, pela tarde, o PNE (Plano Nacional de Educação) fala que os resultados da manhã do dia 30 seriam desconsiderados”, contou o usuário revoltado com a situação.

“Tigas” teria ficado tranquilo esperando que a vaga já estivesse garantida, mas após a divulgação haviam duas pessoas com a nota maior que ele.

O estudante teria ficado abaixo da nota de corte e a aprovação de TI na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) era uma “ilusão”.

“Sigo incrédulo como o sistema pode brincar tanto com os sentimentos dos estudantes, com o psicológico, como se não fôssemos humanos todos com expectativas e sonhos”, escreveu, agradecendo o MEC ironicamente ao final da postagem.

Em resposta, a União Nacional dos Estudantes (UNE) afirmou que todos as denúncias similares serão encaminhadas ao MEC, qualificando a situação como absurda e complementando que será criada uma plataforma para os estudantes relatarem tal ocorrência com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “Não podem brincar com nossos sonhos”, finalizou a organização.

O MEC declarou por meio de comunicado que os resultados do Sisu 2024 estão disponíveis e as inscrições seguem até o dia 7 de fevereiro, assegurando que o sistema é confiável e os resultados oficiais não são modificados.

“O que houve foi uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados, durante 25 minutos da manhã do dia 30 de janeiro.”

Segundo o MEC, mais de dois milhões de estudantes disputaram as 264 mil vagas disponibilizadas pelo Sisu, e que as listas de espera para quem não foi aprovado na primeira chamada durarão todo o ano, com o candidato podendo manifestar interesse em participar até o dia 7 de janeiro.

O post Sisu 2024: MEC admite ‘divulgação indevida’ que ‘iludiu’ candidatos apareceu primeiro em Portal Você Online.