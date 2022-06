As maiores empresas de tecnologia do mundo, como Microsoft, Google, Twitter, Twitch, TikTok e Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp), assinaram um novo acordo com a União Europeia (UE) para o combater a desinformação on-line.

De acordo com a Comissão Europeia, o novo “Código de Práticas sobre desinformação” teve suas diretrizes moldadas a partir de “lições aprendidas com a crise do Covid-19 e a guerra de agressão da Rússia na Ucrânia”.

Com isso, as empresas que assinaram o acordo devem fazer maiores esforços para impedir a disseminação de notícias falsas e propaganda em suas plataformas. As companhias também devem compartilhar dados mais granulares sobre seu trabalho com os estados membros da União Europeia.

“Este novo código antidesinformação chega em um momento em que a Rússia está armando a desinformação como parte de sua agressão militar contra a Ucrânia, mas também quando vemos ataques à democracia de forma mais ampla”, afirmou o vice-presidente de valores e transparência da Comissão Europeia, Věra Jourová.

Entre os principais tópicos do acordo, estão:

Desmonetização de sites que propaguem fake news;

Criação de bibliotecas pesquisáveis para anúncios políticos;

Redução dos números de redes de bots e contas falsas utilizadas para desinformação;

Fornecer acesso a fontes autorizadas e seguras;

Ferramentas de sinalização de desinformação;

Fornecer mais dados das plataformas a pesquisadores;

Trabalho colaborativo com verificadores de fatos independentes.

O comissário da UE para o mercado interno, Thierry Breton, informou que empresas que não cumprirem ou violarem os acordos, poderão ser multadas em 6% do seu faturamento global.

Apesar do notável alcance do novo acordo para combate a desinformação, é importante ressaltar que duas grandes empresas de tecnologia ficaram de fora, são elas: Apple e Telegram.

