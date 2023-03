A baiana Beatriz Ferreira garantiu sua terceira final consecutiva no Mundial Feminino de Boxe nesta quinta-feira, 23, ao derrotar a sul-coreana Yeon-Ji Oh por decisão unânime dos juízes (5 a 0). Em busca do bicampeonato na categoria até 60 kg, a atual vice-campeã do mundo e olímpica terá pela frente a colombiana Angie Paola Valdez, uma das sensações do torneio realizado em Nova Dehli, na Índia – a final está marcada para o próximo domingo, 26.

Número 1 do ranking mundial, a baiana é tratada como favorita e vai conquistar a segunda medalha para o Brasil nesta edição do Mundial. Mais cedo, Bárbara Santos foi derrotada pela australiana Kaye Scott na semifinal da categoria até 70 kg. Como não há disputa pelo terceiro lugar, ela ficou com o bronze.