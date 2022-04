Avalie o post

Os benefícios são pagos por meio da conta poupança social ou por contas correntes regulares. Quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pode abrir, de forma automática, uma conta do tipo poupança social digital para receber o pagamento.

O auxílio é pago para famílias em situação de extrema pobreza. As famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105; e as em situação de pobreza renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

No aplicativo Caixa Tem e no aplicativo Auxílio Brasil estão disponíveis as informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas. O beneficiário também pode ligar no telefone 121 para saber se tem direito ao auxílio e o valor que será pago.

