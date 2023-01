O fogo no parquinho vai começar antes mesmo da estreia do BBB 23! Após a revelação dos participantes desta edição, o público já pode tomar sua primeira decisão da temporada: colocar os brothers e sisters em duplas para jogar na primeira semana do programa.

Apenas uma dupla já está formada: Gabriel e Paula, da Casa de Vidro. Os demais pares devem ser formadas por um Pipoca e um Camarote.

A missão de explicar a dinâmica para o público ficou com Tadeu Schmidt e Ana Clara.

"Com exceção da primeira dupla de Pipocas, formada por Gabriel e Paula, da Casa de Vidro, todas as outras devem ser formadas com um Pipoca e um Camarote. E por que fazer todos esses matches antes do BBB 23 começar? É porque, durante a primeira semana, eles vão ter que jogar em duplas. Provas, Liderança, Paredão. Tudo! O resultado dessa votação eu conto pra vocês neste domingo, no Fantástico!", revela o apresentador.

A votação já está aberta no gshow.