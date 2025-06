Visuliazação: 0

O Benfica venceu o Bayern de Munique por 1 a 0, nesta terça-feira (24), e tomou do adversário a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes. Em jogo da terceira rodada, o time português marcou com o norueguês Schjelderup ainda no primeiro tempo e suportou a pressão na segunda etapa, quando Kompany lançou titulares que haviam sido poupados, como Kimmich, Olise e Harry Kane.

O Bayern de Munique optou por poupar grande parte dos titulares na partida desta terça-feira, entre eles nomes importantes como Harry Kane, Olise, Kimmich e Jonathan Tah. Com isso, teve dificuldades na criação no primeiro tempo, quando acabou ainda sofrendo um gol, marcado por Schjelderup, aos 13 minutos.

Na segunda etapa, Kompany colocou seus principais atletas em campo e conseguiu melhorar o desempenho da equipe. O time alemão fez grande pressão e criou ótimas chances, mas não conseguiu concretizar em gol. A má pontaria dos atacantes e a boa atuação do goleiro Trubin decretaram a derrota do Bayern.

Esta é a primeira vitória do Benfica sobre o Bayern de Munique em jogos oficiais na história do confronto. Até hoje, as duas equipes tinham se enfrentado em 13 oportunidades, com 10 vitórias dos bávaros e três empates.

Com a definição do Grupo C, o Bayern de Munique enfrentará o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, neste domingo (29), às 17h (horário de Brasília). O Benfica vai para o outro lado da chave e aguarda a definição do segundo colocado do Grupo D, que pode ser Chelsea ou Espérance.

