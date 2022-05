5/5 - (1 vote)

Com descobertas e reviravoltas a audiossérie Original Spotify “Batman Despertar – Março ou Abril? e Coisas fatais”, estreiam nesta terça-feira (24) no Spotify.

Depois de Bruce Wayne se libertar do cativeiro de Hugo Strange (Marcelo Varzea) e lembrar que é Batman (Rocco Pitanga), ele segue, junto com Barbara Gordon (Tainá Müller) e o Charada (Augusto Madeira), em busca de Strange e Cornelius Stirk (Hugo Bonemer) e descobre outra criminosa envolvida nos assassinatos de Gotham e nos experimentos de Strange: Hera Venenosa (Camila Pitanga). Escute episódios inéditos toda terça-feira, grátis, só no Spotify.

Batman vai para o Asilo Arkham e tem ajuda de Jervis Tetch, Rei Tut e Homem-Calendário para entender quem é o parceiro misterioso que traiu o psiquiatra do sanatório e o matou.

O Cavaleiro das Trevas encontra gravações das sessões de terapia de Stirk com Strange e outro vilão conhecido de Gotham é citado nas memórias do vilão canibal: Jonathan Crane, o Espantalho. Mas não é só isso que Batman descobre uma outra paciente de Arkham também instigou Stirk a se tornar um perigoso serial killer sedento por sangue e era muito admirada pelo terapeuta, tornando-se uma comparsa.

“Eu sou a mulher que eles (os homens) não podem ter. Intocável”, fala a paciente em uma das sessões com Strange, revelando que é Pamela, e que ganhou o apelido de Hera Venenosa na infância, depois de ferir um garoto na escola após ele encostar nela. Enquanto a mulher nas gravações conta sua história de vida para o psiquiatra, o público se surpreende ao ver que Kell – a ajudante de Bruce no necrotério – é na verdade Pamela/Hera.

Foto: Camila Pitanga. Crédito: Dirceu Neto/Spotify

A produção

A áudiossérie convida o ouvinte a mergulhar nas profundezas da mente de Bruce Wayne e reviver a sagacidade deste super-herói e seu instinto por querer fazer justiça, enquanto acompanha este personagem icônico inserido em uma narrativa e uma atmosfera totalmente inesperadas. Dois dias depois da estreia, a série ocupou o topo da Parada de Podcasts do Spotify no Brasil, Estados Unidos, França, Austrália, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Itália e México.

Batman Despertar é uma produção da Spotify Studios em associação com Ultrassom Music Ideas, adaptada do original dos Estados Unidos Batman Unburied, produzido por Phantom Four e Blue Ribbon Content em associação com Wolf at the Door, criado por David S. Goyer, responsável pela trilogia Batman – O Cavaleiro das Trevas.

Este é o primeiro projeto a estrear como parte do acordo plurianual entre Spotify, Warner Bros. e DC que levará a vasta biblioteca de personagens icônicos da DC em novos podcasts do Spotify para unir fãs de todo o mundo em uma experiência de áudio inesquecível. A áudiossérie estreia globalmente com oito adaptações do roteiro original dos Estados Unidos desenvolvidas para Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México.

Um serial killer conhecido como “O Ceifador” aterroriza Gotham City, mas Batman não aparece para salvar a cidade. Na verdade, Bruce Wayne não tem nenhuma memória de que um dia ele foi o Cavaleiro das Trevas. Ele é um patologista forense, e está começando a autópsia no corpo da mais recente vítima do serial killer quando é atacado pelo próprio Ceifador. Bruce fica cada vez mais obcecado com o assassino, e o Dr. Thomas Wayne, chefe do Hospital de Gotham City, determina que o filho precisa se afastar do trabalho para iniciar terapia com Dr. Hunter, um estranho psicólogo. Sem poder contar com Batman, Barbara Gordon precisa da ajuda do segundo detetive mais inteligente de Gotham: O Charada.

