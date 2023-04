A Base Fluvial Tiradentes, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), está em deslocamento para a região do Médio Solimões. O objetivo é reforçar as fiscalizações e o patrulhamento na região, reforçando a segurança da população que mora nas localidades próximas.

O secretário Executivo do GGI-F, capitão Diego Magalhães, informou que a Base estava operando próximo à cidade de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Ele explicou que o deslocamento é uma estratégia para levar mais segurança às cidades localizadas às margens do Médio Solimões.

“Com uma determinação do governador Wilson Lima, do nosso secretário de segurança, Carlos Alberto Mansur, iniciamos o deslocamento da base Tiradentes para o Médio Solimões para reforçar o combate ao narcotráfico, pirataria e levando maior sensação de segurança para as comunidades de povos tradicionais e cidades que ficam às margens dessa localidade”, enfatizou o secretário executivo.

Base Tiradentes

A Base Fluvial Tiradentes, é uma base móvel de policiamento que atua em uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que realiza abordagens, patrulhamento fluvial e fiscalizações em grandes e pequenas embarcações, visando maior sensação de segurança as regiões mais remotas do Amazonas.