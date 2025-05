Base da Atem em Belém é usada como referência nacional em segurança portuária

Visuliazação: 0

A Base da Atem em Belém foi utilizada como modelo prático durante a 24ª edição do Curso Especial de Supervisor de Segurança Portuária (CESSP), realizado de 28 de abril a 2 de maio. A estrutura da companhia foi escolhida por autoridades federais como exemplo de boas práticas em segurança, após visita técnica realizada à instalação.

O CESSP é promovido pela Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), com apoio da Companhia Docas do Pará (CDP), e pela primeira vez ocorreu na região Norte, reunindo cerca de 130 participantes de todo o país. As aulas teóricas ocorreram no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, e o terminal da Atem foi selecionado para a etapa prática do curso.

Segundo Lidiane Santos, coordenadora de segurança portuária da Atem, a participação da empresa no curso reforça o compromisso da companhia com a excelência operacional e com o cumprimento rigoroso das normativas nacionais e internacionais. “O CESSP representa um avanço significativo para a qualificação técnica e operacional da equipe da Base Belém. A capacitação contribui para a padronização e excelência das práticas de segurança adotadas no terminal”, afirmou.

O diretor de Infraestrutura e Regulamentação da Atem, Ricardo Dias, destacou que a escolha da base como referência prática é resultado de um trabalho sério e contínuo de toda a equipe. “Foi uma honra ver nossa base reconhecida dessa forma. A estrutura passou por inspeções rigorosas e atendeu com agilidade a todas as exigências dos órgãos reguladores, o que demonstra nosso comprometimento com a qualidade e segurança das operações.”

Além de ceder sua estrutura para a aula prática, a Atem também teve dois representantes como alunos do curso.

Voltado para agentes que atuam na logística e gestão portuária, o CESSP aborda temas como análise de riscos, níveis de proteção, atividades dos operadores portuários e regulamentações previstas no Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code). A realização da formação em Belém marca um passo importante para o fortalecimento da segurança portuária na região amazônica e para o reconhecimento da Base da Atem como referência no setor.