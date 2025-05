Visuliazação: 0

O navio Hanseatic Nature, chegou a Manaus, nesta segunda-feira (5), trazendo mais de 400 cruzeiristas a bordo. Com a bandeira de Malta, a embarcação marca o encerramento da Temporada de Cruzeiros 2024/2025.

Ao todo, 14 navios passaram pelo Amazonas com mais de 18 mil visitantes que conheceram os principais atrativos turísticos da capital amazonense e da região.

Com receptivo do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), os cruzeiristas desembarcaram no Porto de Manaus e cada grupo de turistas seguiu para realizar programações e atividades turísticas em Manaus.

Vindo de Letícia, na Colômbia, o Hanseatic Nature é o 14º navio da atual temporada, trazendo 405 turistas em sua maioria alemães, sendo 230 passageiros e 175 tripulantes. Entre eles, o austríaco Tono Hoenigmann, que veio pela primeira vez ao Amazonas.

“Ah, é fantástico. Vimos tantos animais diferentes, isso foi fantástico. Eu gosto deste ‘golfinho rosa’. Sim, é fantástico. É uma viagem muito, muito interessante para mim”, contou o turista que pretende retornar ao estado em breve.

“É tão bonito o verde, é maravilhoso. Esta é minha primeira vez no Brasil e eu amei”, declarou empolgado o turista alemão Heinrich ao desembarcar no porto da cidade.

Também da Alemanha, a turista Annetta Storsberg revelou que já conheceu o Rio de Janeiro e que amou o Brasil. Ela contou que está animada para visitar o Amazonas. “Sim, é único. Eu acho que pela natureza, os animais e as plantas”.

Dos mais de 18,2 mil turistas contabilizados, sendo 11,8 mil passageiros e 6,4 mil tripulantes, mais da metade dos visitantes (60,24%) são dos Estados Unidos, seguidos de 20,92% do Reino Unido, 9,94% do Canadá, 2,97% da Austrália e 1,19% da Alemanha.

Temporada de Cruzeiro 2024/2025

De acordo com o calendário dos cruzeiros 2024/2025, o navio M/S Náutica abriu a temporada em novembro do ano passado. E o cruzeiro Hanseatic Nature foi o último do período a atracar no porto de Manaus, nesta segunda-feira. Das 14 embarcações que fizeram parte da temporada, três visitaram a capital amazonense pela primeira vez: MS Náutica, Azamara Journey e Silver Ray.

Em janeiro, o Amazonas recebeu a visita do Sirena, Viking Sea, MS Insignia e Aurora. O maior deles foi o Aurora, que trouxe mais de 2,4 mil turistas interessados em conhecer as belezas da região. Em fevereiro, foi a vez do navio Zaandam.

E em março, o estado voltou a receber quatro embarcações, o Ms Seven Seas, Viking Sea, Azamara Journey e Silver Ray. Em Abril, atracaram no Porto de Manaus os navios Volendam e Hanseatic Nature, que retornou neste mês de maio.

