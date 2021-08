5 / 5 ( 2 votos )

A Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa Civil atuou no controle de um inicio de incêndio, hoje (24), aproximadamente às 16h no Bairro da Paz em Barcelos. Alertados por cidadãos conscientes, a equipe da SEMMAS e Defesa Civil rapidamente interveio no local com abafadores, o que possibilitou a extinção do fogo antes que as chamas se alastrassem e causasse mais prejuízos.

O dano ficou restrito a grama e cerca nas proximidades, o fogo não a tingiu as casas e também não houve feridos.

A Prefeitura de Barcelos alerta sobre o perigo de incêndio devido ao início estiagem no município e encarecidamente o apoio da população para evitar queimadas.

Legislação

Além de fazer mal para saúde, ocasionando problemas respiratórios, as queimadas trazem dano para o meio ambiente, sendo considerado crime ambiental previsto em lei, com sanções para quem pratica. Segundo a Lei nº 9.605, tem descrito no artigo 54, a queimada urbana, como crime de poluição, que coloca em risco a saúde da população, a segurança de animais, e a destruição da flora. As queimadas urbanas podem gerar multa, podendo configurar crime sob pena de até quatro anos de prisão e/ou multa.

Cuidados:

• Evite jogar cigarros ou fósforos acessos às margens das estradas;

• Evite acender fogueiras;

• Evite qualquer tipo de queimada;

• Não faça queimadas próximo à rede elétrica;

• Nunca faça queimadas em dias quentes, secos ou com ventos fortes;

• Informe onde houver fumaça, para o fogo ser combatido;

• Em caso de incêndio, acione as autoridades competentes imediatamente.

CONFIRA FOTOS: