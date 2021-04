Na contramão da crise da Pandemia do Covid-19 e econômica brasileira, Barcelos se destaca como um dos poucos municípios do Brasil, a estar fora da lista de inadimplentes, segundo o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC). Fruto do esforço da Administração 2017-2021.

De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o número de cidades do Amazonas inadimplentes é de aproximadamente 99% do total de 62 municípios.

Sendo assim, Barcelos está de parabéns por ser o único município a está apta e em dias com todas as obrigações do CAUC.

"Nossa Mariuá é, neste momento, a ÚNICA cidade do Amazonas sem pendências no CAUC, o SPC/SERASA da Administração Pública. Parabéns Barcelos" Disse o Prefeito Edson Mendes em sua rede social.

Tudo isso é fruto de muito trabalho e responsabilidade fiscal e orçamentária, transparência e credibilidade.

Segundo a informação da secretaria de finanças, o município de Barcelos, mesmo antes da crise com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), já estava cumprindo com as obrigações fiscais.

Vale lembrar que o município figurou nesta lista negra por longos anos de sua história, impedidos de receber transferências da União e realizar convênios. Mas esta realidade ficou para traz, tornando possível a realização de parcerias entre o Governo Municipal e o Governo Federal e consequentemente a concretização de obras de grande importância para o povo barcelense.

O que é CAUC?

O CAUC é um setor do Tesouro Nacional responsável pela execução de Convênios entre a União com Estados e Municípios, funciona como uma espécie de "SPC" (Serviço de Proteção ao Crédito) das prefeituras e avalia quatro metas obrigatórias aos municípios: adimplência financeira, prestação de contas de convênios, transparência e cumprimento de obrigações legais.

Extrato CALC do município de Barcelos