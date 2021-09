5 / 5 ( 6 votos )

As contas de campanha eleitoral do prefeito de Barcelos, Edson Mendes (MDB) e da vice-prefeita, França Moreira (DEM), referente as eleições municipais 2020 foram APROVADAS pela Justiça Eleitoral. Barcelos pertence a 18ª Zona Eleitoral.

Na decisão a Juíza Tamiris Gualberto Figueiredo, levando como fundamento o conjunto de documentos carreados aos autos pelo candidato interessado e com base no art. 74, I, da Res. TSE N° 23.607/2019, acolheu o parecer conclusivo em discordância ao parecer do Ministério Público, pelas razões supracitadas, julgou pela APROVAÇÃO, das contas de campanha de EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES, candidato ao cargo de prefeito nas Eleições de 2020, por entender que estão em conformidade com as regras da Res. TSE Nº 23.607/2019.

Edson Mendes e França Moreira obtiveram 3.486 votos no total, enquanto que o Candidato DERROTADO do Governo do Estado, que ficou em segundo lugar com 2.978 votos.

O prefeito de Barcelos comemorou a aprovação e enfatizou o trabalho sério e transparente. “As contas de nossa vitoriosa campanha eleitoral de 2020 foram APROVADAS pela Justiça, nesta última semana. Um trabalho feito por uma equipe competente, que demonstrou, ao final, que nossos gastos foram compatíveis com o que apresentamos. Um governo sério e transparente precisa nascer sob essa orientação: candidatos verdadeiros redundam em gestores verdadeiros. Obrigado à Justiça pela imparcialidade.”, disse Edson Mendes.

