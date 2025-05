Visuliazação: 0

O Barcelona está em tratativas para realizar amistosos no Brasil, com a possibilidade de realizar um ou dois jogos em São Paulo entre 2026 e 2028. A ideia é que essas partidas sejam disputadas contra grandes clubes da cidade, como Corinthians, Palmeiras e São Paulo. A proposta formal será elaborada após uma análise minuciosa sobre a viabilidade jurídica, financeira e operacional do evento.

A SPTuris, que já foi responsável por trazer a NFL para a capital paulista, está à frente dessa iniciativa. Além do Barcelona, a empresa também está considerando a participação de outros clubes europeus para a realização de jogos de pré-temporada em São Paulo. Essa estratégia visa aumentar a atratividade da cidade como um destino para eventos esportivos internacionais.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Gustavo Pires, CEO da SPTuris, viajará à Catalunha no dia 11 de maio para acompanhar o famoso “El Clasico” (0 duelo entre Barça e Real Madrid). Durante essa visita, ele pretende dar continuidade às negociações com o Barcelona, buscando consolidar a realização dos amistosos. A presença de um clube tão renomado em solo brasileiro promete atrair a atenção de torcedores e gerar um grande impacto econômico.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Leia também

Não é só Neymar: levantamento mostra que 42 jogadores da seleção brasileira voltaram ao clube de origem



Barcelona e Inter de Milão fazem partida histórica, trocam golaços e levam a decisão de vaga na final para a Itália



Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA