As investigações sobre o assalto na loja Vivara, do Manauara Shopping, estão apenas no início, mas um detalhe importante já é sabido: os assaltantes eram oito e vieram do Pará, de acordo com policiais em entrevista ao Portal do Marcos Santos.

“Quatro entraram no shopping e quatro ficaram dando proteção para eles”, disse a fonte. O grupo ficou durante dias rondando o shopping, até realizar o assalto, na manhã deste sábado (14).

Relógios recuperados

Um dos integrantes do grupo criminoso que assaltou a joalheria foi preso pela polícia dentro do shopping. O suspeito preso não teve a identidade divulgada e, com ele, a polícia encontrou uma mochila com joias.

Forças de segurança chegaram a cercar o shopping e, no final da manhã, liberaram clientes que ainda estavam dentro do centro de compras.

