Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras, é um dos nomes cogitados para assumir o comando do Sporting, conforme informações do jornal português Record. Desde sua chegada ao Brasil em 2020, o treinador acumulou um currículo notável, conquistando duas edições da Libertadores e dois títulos do Campeonato Brasileiro. A saída de Rúben Amorim para o Manchester United deixou o clube em busca de um novo líder. João Pereira foi efetivado como treinador interino, mas sua continuidade à frente da equipe ainda é incerta. O Sporting enfrenta desafios financeiros, e o salário de Abel, que gira em torno de 6 milhões de euros anuais, é considerado elevado para a realidade do clube.

Até o momento, não houve aproximação entre o treinador e a diretoria do Sporting. Abel Ferreira tem uma ligação especial com o Sporting, onde atuou como jogador entre 2006 e 2011 e deu os primeiros passos na carreira de técnico. Essa conexão pode ser um fator a ser considerado na negociação, caso o clube decida avançar na busca por um novo comandante. No cenário atual do Campeonato Português, o Sporting ocupa a liderança com 33 pontos, seguido de perto por Benfica e Porto, ambos com 31 pontos.

