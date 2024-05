Um avô, que estuprou a neta de cinco dias, foi transferido de Tapauá para Manaus, nesta segunda-feira (13). O homem é padrasto da mãe da criança e confessou o crime à polícia.

O homem desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, acompanhado de uma equipe de policiais do 64º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Tapauá, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM).

A família da criança foi amparada pela rede de apoio estadual e municipal e recebe assistência psicológica. Ainda não há detalhes sobre a saúde da recém-nascida.

Mais informações sobre o caso serão reapssados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta terça-feira (14).