No próximo dia 24 de maio, São Paulo se prepara para uma noite eletrizante com a presença do renomado DJ Liu. O Le Club, um dos mais prestigiados espaços para eventos da cidade, será palco desse espetáculo musical que promete agitar os amantes da cena eletrônica até o amanhecer.

Com início marcado para as 22h, o evento está programado para se estender até as primeiras luzes da manhã do dia seguinte, garantindo horas de música e diversão para os presentes. Além do talento de Liu, a noite contará com a participação de convidados especiais, que prometem elevar ainda mais a energia da pista e criar momentos memoráveis para todos os presentes.

Localizado no 18º andar da Av. Brigadeiro Faria Lima, 4509, na Vila Nova Conceição, o Le Club oferece o cenário perfeito para uma experiência única e envolvente. Com uma vista deslumbrante da cidade, os frequentadores poderão se deixar levar pelos ritmos envolventes da música eletrônica em um ambiente sofisticado e encantador.

Com uma carreira brilhante e um talento incomparável, DJ Liu conquistou seu lugar como um dos principais nomes da cena eletrônica mundial. Sua jornada musical o levou a lugares inimagináveis, desde palcos icônicos até festivais de renome internacional.

Seu currículo impressionante inclui participações em alguns dos festivais mais prestigiados do mundo, como a Tomorrowland onde levou o público a uma jornada épica através de sua música, até suas eletrizantes apresentações no Lollapalooza e Só Track Boa, onde conseguiu mostrar suas habilidades do cenário eletrônico.

Os ingressos para esse evento imperdível já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Sympla.

Os preços do primeiro lote são de R$ 60,00 para o público feminino e R$ 90,00 para o masculino, com taxas adicionais de R$ 6,00 e R$ 9,00 respectivamente. Garanta já o seu lugar nessa festa única e prepare-se para uma noite inesquecível ao som do DJ Liu no Le Club!

