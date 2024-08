Um avião bimotor King Air caiu na zona rural de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (15/08). Cinco pessoas morreram. As vítimas são: o empresário Arni Alberto Spiering, 70 anos, dois netos dele, o gerente comercial da empresa de Arni, Ademar de Oliveira de Júnior, e o piloto Helder de Souza, de 44 anos.

A Polícia Militar informou que o avião caiu em uma fazenda, localizada na zona rural do município, perto do Rio Teles Pires, em uma região conhecida como “Paredão”. Até por volta de 12h40 a informação era de que os policiais localizaram apenas dois corpos, ambos carbonizados e sem identificação.

Arni estava hospedado na Pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Pará, há dois dias. Nesta quinta, o empresário saiu do local para voltar para casa logo no início da manhã, quando ocorreu o acidente.

Segundo a Polícia Civil, a aeronave explodiu no momento da queda, ocorrida em uma área de mata, a 80 quilômetros da cidade. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, foi acionado para investigar as causas do acidente.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave tinha capacidade para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros, e a situação dela era regular.

O avião estava registrado no nome do empresário Arni Spiering, que era dono de uma empresa de sementes no estado e ex-presidente do time de futebol União Rondonópolis (MT).