O Governo do Amazonas, por meio Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, e em parceria com o Consulado-Geral do Japão, inaugurou, nesta quinta-feira (15), a quadra da Escola Estadual (EE) Cívico-Militar Professor Nelson Alves Ferreira, no bairro Betânia, zona sul de Manaus. Com um investimento de mais de R$ 500 mil, o novo espaço beneficiará 874 estudantes da unidade de ensino.

A obra, que teve um custo total de R$ 503,2 mil, foi realizada em parceria com o Consulado-Geral do Japão, por meio do Programa de Assistência a Projetos Comunitários (APC) de Segurança Humana, em que o valor de R$ 353.281,28 mil foi doado e somado aos R$ 150 mil investidos pelo Governo do Estado do Amazonas.

“Sempre apoiamos esse programa, como um símbolo de amizade entre o Japão e o Brasil. No Japão, não temos recursos humanos, então damos muita importância à educação. Para termos um bom país, temos que investir em recursos humanos”, afirmou o cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino.

Mediada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a cooperação Japão-Amazonas, por meio do APC, visa proporcionar melhorias ao ambiente educacional. A construção da quadra esportiva beneficiará os 874 alunos, do 6° ao 9º ano do Ensino Fundamental, incluindo os da Educação de Jovens e Adultos (EJA), matriculados nos turnos matutino, vespertino e noturno, da escola.

“As parcerias são de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento da educação no nosso estado. Estamos muito felizes de selar esse compromisso, no sentido de entregar essa quadra coberta para os nossos estudantes e para a comunidade”, declarou a secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar, Arlete Mendonça.

Espaço transformador

Com o tamanho de 400 m², a quadra esportiva coberta foi construída no antigo espaço onde funcionava o estacionamento da EE Nelson Alves Ferreira. Entre os principais serviços realizados para a construção da quadra estão a instalação de um piso próprio para a prática desportiva, instalação de estrutura metálica, cobertura, cabeamento elétrico, quadro de distribuição, disjuntores, pinturas, metálica e acrílica.

Para o aluno da unidade, Otávio Manoel da Cunha, que acumula medalhas em handebol, entre elas ouro na edição deste ano nos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), o espaço irá auxiliar nos treinos da equipe, fazendo com que os atletas da escola conquistem cada vez mais prêmios no esporte.

“Essa quadra é uma ajuda para gente. Antes, não tínhamos nem teto, nem esse chão para a gente jogar. Eu e minha equipe já viajamos para vários lugares por meio do esporte. Esse ano vamos para João Pessoa, para jogar”, compartilhou o estudante.

De acordo com o gestor interino e professor de educação física dos alunos há 11 anos, Alessandro Garcia, a nova quadra representa o contínuo apoio do Governo do Amazonas à educação e ao esporte nas escolas.

“Nós agradecemos ao governo japonês e, principalmente, ao Governo do Estado, que tem nos apoiado cada vez mais no desenvolvimento do desporto aqui na escola, já que nós, desde 2021, estamos representando o Amazonas em algumas competições nacionais e não tínhamos esse espaço adequado. Nesse momento, ficamos muito felizes e agradecidos”, completou o docente.

