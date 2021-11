Avalie o post

A aeronave foi removida da cachoeira em Caratinga durante a noite; a polícia também vai analisar material genético das vítimas

O avião que caiu em Caratinga (MG) na sexta-feira (5) com a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, em acidente que resultou na morte de todos a bordo, vai passar por uma perícia mais detalhada, para apuração das causas do acidente. A carcaça da aeronave foi içada com um guindaste e colocada em um caminhão.

O veículo foi levado neste domingo (7) para um hangar no aeroporto de Caratinga, onde será realizada uma segunda etapa da perícia.

Avião foi retirado da cachoeira durante a noite de sábado

Durante a noite de sábado, a aeronave foi removida e colocada ao lado da cachoeira onde ocorreu o acidente, após especialistas coletarem amostras de material genético das vítimas que estavam dentro da cabine.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram enviados a Minas Gerais de uma das bases regionais do órgão, localizada no Rio de Janeiro. A apuração da FAB busca identificar as causas do acidente para prevenir acontecimentos semelhantes. O apontamento de possíveis responsabilidades ficará a cargo da polícia.

No local, os investigadores da Aeronáutica ouvem testemunhas que possam dar informações sobre o trajeto. Também fotografam as cenas, reúnem documentos e retiram partes da aeronave para análise. Segundo a FAB, não existe um tempo previsto para a duração dessas primeiras medidas. O prazo depende da complexidade da ocorrência.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) afirmou ontem que a linha de distribuição atingida pelo avião pouco antes da queda está fora da zona de proteção do aeroporto de Caratinga.

A Polícia Civil de Minas também vai dar detalhes sobre a análise do material biológico coletado, em uma coletiva de imprensa, às 14 horas deste domingo (7). Um perito vai detalhar o processamento das amostras de material biológico extraído das vítimas. Serão realizados exames de alcoolemia (presença de álcool no sangue) e de toxicologia.

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, na sexta-feira (5). Além dela, morreram Henrique Ribeiro, produtor; Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor; Geraldo Martins de Medeiros Júnior, piloto do avião; e Tarciso Pessoa Viana, copiloto. O grupo viajava de Goiânia a Caratinga, onde Marília faria uma apresentação.

O corpo da cantora Marília Mendonça e o de Abicieli Silveira Dias Filho foram sepultados ontem, no cemitério Parque Memorial, em Goiânia, em uma cerimônia para familiares e amigos. O velório aconteceu no ginásio Goiânia Arena e contou com a presença de milhares de fãs da cantora.

