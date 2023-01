Um avião da companhia aérea Yeti Airlines caiu neste domingo (15.jan.2023) em Pokhara, no Nepal. A aeronave havia partido de Katmandu, capital do país, com 72 pessoas a bordo.

Pelo menos 44 pessoas morreram, informou o porta-voz da autoridade de aviação civil local, Jagannath Niroula, à Reuters. Centenas de equipes de resgate estão trabalhando nas buscas.

Das 72 pessoas a bordo do bimotor, 68 eram passageiros e 4, tripulantes. Segundo comunicado da autoridade de aviação civil do Nepal, 53 passageiros eram nepaleses, 5 eram indianos, 4 russos, 1 irlandês, 1 australiano, 1 argentino, 2 coreanos e 1 francês.

O voo era realizado com o avião turboélice bimotor ATR72, amplamente utilizado em viagens comerciais. É fabricado por uma joint venture da Airbus e da italiana Leonardo.

No Twitter, o primeiro-ministro do Nepal, Pushpa Kamal Dahal, lamentou o acidente e apelou às agências governamentais por empenho no resgate.

O Nepal tem o recorde de acidentes aéreos devido à sua geografia e clima. O país tem 8 das 14 maiores montanhas do mundo, incluindo o monte Everest. Suas pistas de pouso ficam localizadas em áreas montanhosas e de difícil acesso.