A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), entre a tarde e noite de quarta-feira (02/10), realizou o resgate de duas aves feridas, nos bairros Tarumã-Açú e Santo Antônio, ambos na zona oeste de Manaus.

A primeira ocorrência foi atendida por volta das 15h40, na rua Atleta, em uma chácara no Tarumã-Açú. No local, o homem relatou que havia encontrado um pássaro da espécie Cacicus Cela, conhecido popularmente como Japiim, caído no chão. O animal apresentava um ferimento na asa direita, o que o impedia de voar.

Na segunda ocorrência, no bairro Santo Antônio, os PMs foram acionados por volta das 20h25, para resgatar outro pássaro, desta vez, um pardal (Passer domesticus). Uma mulher informou que o pássaro havia caído na garagem de sua residência e, devido a uma possível lesão, não conseguia mais voar.

As duas aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para que recebessem os cuidados veterinários necessários.

Crime Ambiental

A Polícia Militar do Amazonas orienta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.