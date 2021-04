5 / 5 ( 2 votos )

Os beneficiários que não tiveram acesso a essa nova rodada de pagamento do auxílio emergencial podem fazer a contestação da decisão, de acordo com o Ministério da Cidadania. Alguns casos poderão ser reavaliados.

Auxílio emergencial 2021: Passo a passo para contestar cancelamento no Dataprev (Imagem: Reprodução/Google)

Antes de realizar essa contestação o trabalhador precisa confirmar se realmente o seu benefício foi negado.

O pagamento começou a ser realizado na terça-feira (6), o calendário continuará seguindo o mês de nascimento do beneficiário. Essa nova rodada deve contemplar cerca de 40 milhões de pessoas entre abril e agosto

Os beneficiários do programa Bolsa Família vão começar a receber a nova rodada do auxílio emergencial no dia 16 de abril, seguindo o calendário do programa, como foi feito na primeira rodada de pagamento.

Auxílio emergencial 2021: Passo a passo para contestar cancelamento no Dataprev (Imagem: Ministério da Cidadania)

Como consultar aprovação no auxílio?

Essa consulta está disponível desde o último dia 2, por meio do site da Dataprev: https://consultaauxilio.cidadania.gov.br.

Após isso, informe o número do seu CPF, nome completo, nome da sua mãe e data de nascimento.

Caso tenha o benefício negado é preciso verificar se é uma das situações que permitem a contestação.

Assim, a página terá um ícone “Solicitar contestação”, informando o motivo da negativa.

Após clicar neste botão, aparecerá a pergunta se o beneficiário deseja mesmo apresentar a contestação. E ao confirmar, a contestação será enviada para avaliação da Dataprev.

Motivos para contestar

A contestação pode ser feita no portal da Dataprev. O prazo final para usar esse recurso é até 12 de abril.

menores de idade;.

Constar registro de óbito;

Não ser instituidor de pensão por morte;

Não estar recebendo seguro desemprego;

inscrição SIAPE ativa;

Não vínculo RGPS e registro ativo de trabalho intermitente;

Não renda familiar mensal per capita e renda total acima do teto do auxíliobenefício previdenciário e/ou assistencial;

Não estar preso em regime fechado;

Não ser instituidor auxilio reclusão;

preso sem identificação do regime;

Não ter vínculo nas Forças Armadas;

Não residir no exterior;

Não receber o Benefício Emergencial (BEm)

Ter militar na família sem renda identificada

CPF não identificado

Não ser estagiário no governo federal

Não ser médico residente ou multiprofissional no governo federal

Ter movimentado os recursos auxílio emergencial de 2020

Não ser bolsista CAPES, CNPQ, MEC ou FNDE

Não ser servidor ou estagiário do Poder Judiciário

Contestação enquanto está sendo pago

O beneficiário poderá contestar caso receba uma ou mais parcelas e tenha o pagamento cancelado durante as reavaliações mensais.

Valor das parcelas

O valor do benefício será de R$ 250 e vai variar de R$ 150 a R$ 375, segundo o perfil do beneficiário e a composição de cada família.

Famílias vão receber R$ 250;

Uma família monoparental, dirigida por uma mulher, vai receber R$ 375;

Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

De acordo com as novas regras, o auxílio só será pago a famílias com renda total de até três salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. O governo informou que o benefício deverá ser pago a 45,6 milhões de famílias.

Aqueles que são beneficiários do Bolsa Família, continuam com a regra do valor mais vantajoso. A pessoa receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do Auxílio Emergencial.

Quem não vai receber?