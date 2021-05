5 / 5 ( 1 voto )

Mais de 230 mil alunos voltarão de forma híbrida às salas de aula nos municípios do interior do Amazonas. Conforme o governador, a decisão do retorno se deu devido a baixa taxa de internação por Covid-19 em mais de 20 municípios do interior, o que oferece, segundo ele, total confiança de que o retorno será feito com segurança.

“A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) realizou um estudo recentemente que indicou alta segurança nos espaços escolares, tendo como base a experiência feita pelo retorno das aulas na rede privada. Não tivemos nenhum caso de transmissão entre alunos nessas escolas, ao passo de que entre os profissionais das escolas, essa transmissão foi considerada muito baixa, o que nos dá confiança para essa retomada na rede pública”, disse Wilson Lima.

A declaração de Lima foi acompanhada pelo titular da Secretaria de Educação do Amazonas, Luis Fabian, que destacou a implementação das medidas de segurança sanitária nas escolas desenhadas ainda em 2020.

“Todo o protocolo que foi desenhado ainda no ano passado em parceria com a FVS foram implementados. Totens de álcool em gel, sinalização para distanciamento social, colocação de pias para higienizar as mãos, alertas para uso de máscaras, entre outros, estão presentes em cada uma das escolas da rede pública’, apontou.

Apesar do retorno no interior, ainda não há previsão para o retorno das aulas presenciais da rede pública em Manaus.