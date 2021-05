5 / 5 ( 3 votos )

Policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam, na tarde desta segunda-feira (17/05), armas e munições que estavam com supostos “piratas dos rios” na comunidade Vila Fernandes, localizada nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

A ocorrência iniciou durante uma abordagem feita pelos policiais na embarcação “Siqueira 2015”, oriunda da comunidade Paraná Copeá e que tinha Coari como destino final. Na ocasião, os policiais encontraram 4,5 quilos de maconha tipo skunk, escondidos em um balde.

Conforme a polícia, os agentes receberam informações anônimas de que o material ilícito havia sido embarcado na comunidade Vila Fernandes por um suposto pirata dos rios, identificado apenas como “Marcus”. As denúncias apontavam que o homem aterrorizava a região do Copeá, exibindo armas na comunidade. Os policiais foram até o local indicado pelos denunciantes e encontraram o homem bebendo, a bordo de um bote, com outras três pessoas.

Ao perceber a presença dos policiais, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra as guarnições, que intervieram. Durante troca de tiros, três infratores conseguiram fugir por um igapó, que dava acesso a uma área de mata.

Um dos infratores, que portava uma arma de fogo, foi alvejado e, em seguida, socorrido, sendo levado ao hospital regional de Coari. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após dar entrada na unidade hospitalar. Nas buscas no local do confronto, os policiais encontraram duas armas de fogo.

Na ação, foram apreendidos quatro tabletes de maconha tipo skunk, três pistolas, 36 munições de calibre 40, oito munições calibre 380, uma munição 9mm, um carregador alongado para 30 munições e o bote usado pelos infratores. O prejuízo ao crime está estimado em R$ 112 mil.