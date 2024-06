A TV Encontro das Águas vai transmitir as aulas do Pré-Vest produzidas pela UEA (Universidade do Estado do Amazonas). A parceria foi firmada nesta sexta-feira (7), entre o reitor André Zogahib e o presidente da Funtec (Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas), Oswaldo Jodas Lopes Filho.

As aulas serão exibidas de segunda a sexta, das 10h às 10h30, e à tarde, das 14h às 14h30, em canal aberto a partir da próxima terça-feira (11).

A programação da emissora pública [canal 2.1 HD] chega a 52 municípios do estado. O Pré-Vest é um pré-vestibular on-line e gratuito da UEA.

“Isso é muito importante para a nossa universidade porque não é só fazer uma política de cotas bem-feita. Temos que fazer uma política de cotas e ajudar no processo de preparação, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um cursinho pré-vestibular.

Nesse sentido, estamos com professores de altíssima qualidade, ministrando aulas no nosso pré-vestibular da UEA, que é o Pre-Vest”, disse André Zogahib.

O coordenador do Pré-Vest, Claudio Vitor, explicou que o projeto foi pensado para os alunos da rede pública, cujo acesso aos pré-vestibulares é complicado e difícil por questões financeiras.

A preparação vai desde o aluno do primeiro ano até aqueles que já terminaram o ensino médio. O programa é dividido em módulos como Física 1, Física 2, Física 3, cada um voltado à respectiva série.

As aulas baseiam-se em provas anteriores da Fundação Vunesp. A equipe é composta por 20 professores, os melhores profissionais que se destacam em cursos preparatórios e gabaritados da cidade, cobrindo toda a grade curricular do ensino médio.

O curso conta com dicas rápidas intituladas “Minuto Pré-Vest”, onde são dadas dicas por meio das redes sociais como Instagram e Facebook. Todo o material ministrado é focado em questões da Vunesp. O conteúdo é dividido em duas fases: a primeira com conteúdo geral e, a segunda, com revisão.

