No jogo adiado da última rodada do Grupo C da Copa Libertadores, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Estudiantes, que já estava eliminado, neste sábado (8). O time gaúcho levou empate no final. O empate deixou o Grêmio com 10 pontos, empatado com o The Strongest-BOL, porém com desvantagem no critério de gols-pró (8 a 7). O resultado fez o Grêmio terminar em segundo lugar e irá pegar o Fluminense, atual campeão, nas oitavas de finais. Enquanto isso, o The Strongest, líder do Grupo C, enfrentará o Peñarol do Uruguai. O confronto brasileiro ainda não tem data marcada, mas o primeiro jogo é com mando do Grêmio, enquanto a volta acontece no Maracanã. Quem avançar, nas quartas de finais poderá enfrentar outro time brasileiro, o Atlético-MG. O gol do tricolor gaúcho foi marcado por Franco Cristaldo no início do segundo tempo, aos 48 minutos. Por outro lado, o time argentino conseguiu o empate no final do jogo, com Mauro Méndez marcando de cabeça aos 83 minutos.

Leia também

Amistosos Eurocopa: Espanha goleia, Bélgica vence e Portugal é derrotado pela Croácia



Torcida do Fluminense lota Maracanã para dar boas-vindas a Thiago Silva



Santos perde para Novorizontino e soma terceira derrota seguida



*Reportagem produzida com auxílio de IA