O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, braço direito do presidente Jair Bolsoanro (sem partido), autorizou nesta segunda-feira (26), que o empresário Avemar Roberto Rocha pesquise ouro nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, ambos na faixa de fronteira do Amazonas. A anuência do ministro foi publicada nesta terça-feira (27), no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o documento, o empresário pode fazer pesquisas do minério em uma área de 553,48 hectares, ou seja, 5.534.800 metros quadrados, que equivale a aproximadamente 775 campos de futebol.

Ainda conforme o ministro, a autorização segue de acordo com a instrução do Processo ANM n. 48063.880171/2020-51, segundo a conclusão da Agência Nacional de Mineração (ANM), por meio do Ofício n. 14.959/2021/GEPM/ANM, de 17 de maio de 2021, recebido em 23 de junho de 2021, e a Nota – AP nº 178/2021-RF.

Em rápida pesquisa, o nome de Avemar Roberto Rocha aparece ligado a empresa Rod Bem Pneus, localizada Rua Pastor Alfredo Eurico Nelson, 2171, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho (RO). Inscrita sob o CNPJ 84.740.711/0001-92, a empresa foi criada há quase 27 anos.

Fonte: O Poder