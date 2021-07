5 / 5 ( 1 voto )

A Festa de Santo Alberto de Carvoeiro, município de Barcelos AM, é o maior acontecimento religioso-social do rio Negro. Santo Alberto é o padroeiro dos navegantes que viajam pelo rio Negro. A devoção a Santo Alberto foi introduzida pelos missionários carmelitas no século XVIII. O último carmelita a morar em Carvoeiro foi Frei José dos Santos Inocentes de 1832 a 1852.

Tradicionalmente inicia no 28 de julho a 7 de agosto. Por motivo da Pandemia da Covid, realizarão o Festejo este ano 2021 apenas com missas, batizados, casamentos e a procissão. Promesseiros que quiserem pagar suas promessas, serão todos bem vindos a Carvoeiro. A Homenagem iniciou com a "Alvorada" às 05h e o levantamento dos Mastros às 17h do dia 28.

MÚSICA EM HOMENAGEM A SANTO ALBERTO

Meu Santo Alberto/ sou a sua devoção/ meu mensageiro de fé/ me dê a benção. A nossa fé se espelha por todo canto/ como num encanto/seus milagres surgirão. (bis)

Santo Alberto abençoe essa gente/ Santo Alberto nos proteja/ Santo Alberto dê força aos doentes/ aos carentes ajude a lutar.

Meu Santo Alberto meu padroeiro/somos romeiros desse lugar/ somos aqui de Carvoeiro/ hoje nós vamos te homenagear.

MENSAGEIRO (SANTO ALBERTO)

(Jorginho do Peixe / Chico Antônio)

ORAÇÃO E NOVENA A SANTO ALBERTO

Ó glorioso Santo Alberto, que durante toda Vossa vida fostes um admirável exemplo de pureza e ardor apostólico, intercedei por nós junto a Deus para que nos livre de toda mancha do pecado, e o teu exemplo nos guie na oração e na prática do bem, para que mereçamos sermos dignos da glória do céu. E, necessitando de um Vosso especial auxílio, com grande confiança recorro a Vós, ó Santo Alberto, preciso não só de graças espirituais mas também da graça de…… (fazer o pedido). Vós que tivestes tanto amor a Jesus e à Virgem Maria e, vos compadecestes das necessidades humanas, alcançai-me de Deus junto com sua celeste Mãe a graça que vos peço a mais completa resignação à vontade de Deus.