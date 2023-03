A Banda Atrium e a cantora Beatriz Silva são as super atrações do Projeto “Só Louve”, que ocorre no próximo dia 07 de abril no Parque Lagoa do Japiim, Zona Sul de Manaus.

O projeto, que nasceu na pandemia após uma iniciativa do médico Thiago Machado, que com um violão e um estúdio fez lives na internet para louvar a Deus, ganhou repercussão e agora chega aos bairros da capital amazonense.

“Durante a pandemia funcionou como um refrigério, chegando a reunir mais de 700 pessoas em uma live, para louvar. O projeto ‘Só Louve’ é justamente isso”, explica Machado.

Independente da religião, o evento quer reunir pessoas de todas as idades e credos para louvar a Deus. O “Só Louve” começa às 19h e tem entrada gratuita.

O show tem o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e da ManausCult, Prefeitura de Manaus e Vereador Raiff Matos.

“A ideia é toda sexta fazer um evento menor, pra gente divulgar a Palavra de Deus, e um maior, como esse, todos os meses”, destaca.

