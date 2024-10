Atlético e Grêmio fizeram um jogo bastante movimentado, nesta quarta-feira (9), na Arena MRV. Melhor para o Galo que venceu por 2 a 1, em partida adiada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que estava programado para maio, foi remarcado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.

Hulk, cobrando pênalti, abriu o placar para os donos da casa. O Grêmio teve um gol de Braithwaite anulado na sequência, mas chegou ao empate com Aravena. Ainda no primeiro tempo, Deyverson fez o segundo do Atlético. Com o placar inalterado na etapa final, o Galo voltou a vencer no campeonato, enquanto o Tricolor teve interrompida a sequência de quatro jogos sem derrota.

Deyverson foi um dos destaques da partida não só pelo gol marcado. O atacante simulou ter sido agredido pelo goleiro Marchesin e desabou na área. Pouco depois, foi driblado pelo camisa 1 do Grêmio e saiu aplaudindo o adversário. No fim do primeiro tempo, o atacante atleticano saiu de campo batendo boca com Reinaldo. Deyverson ainda deu um beijo no goleiro do Grêmio, quando recebeu um cartão amarelo.

Ao abrir o placar da partida, Hulk se tornou o maior artilheiro do Atlético no século XXI. Com o gol marcado contra o Grêmio, o atacante chegou a 113 gols com a camisa alvinegra, deixando Diego Tardelli na segunda posição do ranking.

O Atlético aparece na 9ª posição da tabela, com 40 pontos, em 28 jogos, um a menos em relação à maioria dos concorrentes. O Grêmio ocupa a 11ª colocação, com 35 pontos, em 29 partidas, sem mais nenhum jogo pendente.

O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira, dia 16, às 21h45 (horário de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, no Ceará. O Grêmio enfrenta o Internacional, no sábado, dia 19, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio. As duas partidas são válidas pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão.

