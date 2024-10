Desenvolver a produção científica das áreas humanas, exatas e biológicas à comunidade da tríplice fronteira (Brasil, Colômbia, Peru) é o objetivo da “Semana Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCT)”, apoiada pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

A ação, amparada via Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas (POP CT&I), edital nº 003/2024, ocorrerá de 5 a 11 de novembro em Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus), das 9h às 18h. Somente o primeiro dia de evento será das 8h às 12h. A programação da Semana envolve competições científicas, minicursos, palestras e a Feira Internacional de Empreendedorismo, Ciência e Tecnologia (Feitec).

Para o doutor em geografia, Bruno Gomes de Araújo, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o apoio da Fapeam é essencial para fomentar a Ciência e a Tecnologia. “A Fapeam é a principal responsável pelo fomento da SNCT, provendo com o Edital POP CT&I o fortalecimento e a integração entre universidade, escolas públicas e empreendedores no interior do Estado do Amazonas, especificamente na Região do Alto Solimões”, comentou.

SNCT no Alto Solimões

Neste ano, o foco do evento será a promoção de debates sobre Ciência, Tecnologia e Preservação do Rio Solimões, abordando temas como economia circular e engenharia reversa, visando transferir tecnologias sociais e sustentáveis para a população local, contribuindo para a proteção dos ecossistemas aquáticos da região.

O evento é destinado a alunos do Ensino Médio da rede pública de ensino do Alto Solimões, acadêmicos e sociedade civil. A estimativa é de mil pessoas entre participantes, ouvintes e apreciadores do evento. Durante a semana, haverá palestras, competições de jogos de tabuleiro, RPG, jogos de memórias, e-Game.

A expectativa para Semana Nacional de Ciência de Tecnologia do Alto Solimões é a consolidação das redes de intercâmbio de projetos voltados para popularização da ciência e tecnologia das instituições de superior e escolas públicas no interior do Amazonas.

O evento pretende produzir um ecossistema para a conexão de projetos, por meio de atividades didático-recreativas, competições científicas, feira tecnológica, científica e de empreendedorismo. Saiba mais informações sobre o evento em: https://www.even3.com.br/semana-nacional-de-ciencia-de-tecnologia-do-alto-solimoes-495670/

2ª Feitec

A 2ª Feira Internacional de Empreendedorismo, Ciência e Tecnologia terá uma série de atividades que visam estimular o empreendedorismo e a inovação na Amazônia. Com estandes de empresas incubadas, startups e projetos de pesquisa, os participantes terão a oportunidade de conhecer e interagir com as principais iniciativas de empreendedorismo da região.

Além disso, palestras, workshops e rodadas de negócios serão realizados para disseminar conhecimento e incentivar a criação de novos negócios de base tecnológica. A Feitec é uma excelente oportunidade para conhecer as últimas tendências do mercado e estabelecer parcerias estratégica.

Apoio da Fapeam

O evento recebe apoio da Fapeam, por meio do POP CT&I. A iniciativa apoia a realização de eventos de popularização da ciência, prioritariamente no interior do estado do Amazonas, por meio do financiamento da produção e distribuição de materiais educativos para democratizar a produção do conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), fortalecer a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia/2023 e a própria Política Pública de CT&I do Amazonas.

Eventos científicos da Fapeam

A agenda de eventos científicos do segundo semestre de 2024, apoiados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, pode ser acessada em: https://www.fapeam.am.gov.br/programacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-apoiados-pela-fapeam-3/

