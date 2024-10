O Atlético de Madrid anunciou um novo acordo de naming rights para seu estádio, que agora será conhecido como Riyadh Air Metropolitano. A companhia aérea, que já tinha sua marca presente nos uniformes da equipe, assumirá a responsabilidade pelo patrocínio por um período de nove anos. Atualmente, as obras para a atualização da fachada do estádio estão em andamento, e a instalação do novo nome está prevista para ocorrer nas próximas semanas. A estreia do novo nome será em uma partida contra o Leganés, marcada para o dia 20 de outubro.

Com esse contrato, a Riyadh Air se torna a patrocinadora mais significativa da história do Atlético de Madrid, consolidando sua presença no clube. Tony Douglas, CEO da Riyadh Air, manifestou sua satisfação em se tornar o parceiro de nomeação do estádio. Por sua vez, Miguel Ángel Gil, CEO do Atlético de Madrid, expressou gratidão pela confiança depositada no clube como um parceiro estratégico.

