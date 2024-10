Representantes da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI) estiveram na sede da Suframa, nesta quarta-feira (9), para aprofundar a interlocução institucional com gestores da Autarquia – entre eles o superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira, e o coordenador-geral de Gestão Tecnológica, Rafael Gouveia – e apresentar de forma resumida o resultado do estudo “Impactos dos ICTs Privados na Região Norte”, conduzido pela Associação em parceria com a empresa de consultoria Deloite.

Criada em 1980, a ABIPTI reúne cerca de 150 associados, entre entidades públicas e privadas de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, distribuídos nas cinco regiões e 27 unidades da Federação. A Associação atua junto ao ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do País por meio da promoção de atividades de capacitação, articulação de políticas públicas e geração e disseminação de conhecimentos.

De acordo com o vice-presidente da ABIPTI na Região Norte, André Tapajós, a eleição da nova diretoria da Associação representa um momento oportuno para o aprofundamento das relações institucionais com a Suframa.

“É nosso intento manter e ampliar um canal de comunicação robusto e eficaz com a Suframa, pois temos consciência do papel preponderante que ela desempenha na interlocução com o ecossistema de P&D na Região Norte”, destacou Tapajós.

Ele também comentou que o estudo sobre os impactos dos ICTs privados na Região Norte pode servir de balizamento para novas estratégias conjuntas que fomentem o progresso tecnológico e inovador na área de atuação da Autarquia.

“Estamos convictos de que os achados deste estudo proporcionarão uma compreensão aprofundada acerca das ações e projetos de Pesquisa e Desenvolvimento que ocorrem em nosso território em particular e poderão contribuir para o fortalecimento e o surgimento de políticas públicas para esse importante segmento”, complementou.

O superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira, parabenizou a Associação pela realização do estudo e sugeriu a apresentação do mesmo na próxima reunião do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia (Capda).

“São metodologias e informações que merecem ser compartilhadas para que outros atores do ecossistema possam avaliar e também dar suas contribuições. Ressaltamos também que, neste momento, a Suframa está auxiliando o governo federal no processo de aprimoramento das diretrizes da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus, então iniciativas como essa podem vir a contribuir também nesse sentido”, afirmou Waldenir.