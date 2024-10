O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), assinou, nesta terça-feira (29), o Termo de Patrocínio Desportivo do Bolsa Esporte Estadual 2024. O edital contemplou 121 atletas, paratletas e técnicos amazonenses, com um investimento superior a R$ 500 mil, alcançando 25 modalidades distintas, sendo 13 olímpicas e 12 não olímpicas.

O edital contempla ao todo, 121 atletas, paratletas e técnicos, sendo: 52 de base que serão patrocinados no valor de R$ 450,00 mensais; 59 de alto rendimento que receberão R$ 1.100,00 mensais; e os sete contemplados na categoria de alto rendimento olímpico, com o valor de R$ 3.300,00; além de três técnicos de alto rendimento olímpico.

“O Bolsa Esporte é extremamente importante porque ele mostra para os atletas que eles são vistos, que eles são reconhecidos pelo Estado e que o Estado está aqui para apoiar”, disse a atleta de karatê, Nathália Faria, beneficiada na categoria de alto rendimento, do Bolsa Esporte 2024.

O Bolsa Esporte de 2024 teve 200 inscrições, estando aptos 121, dos quais 47 são mulheres e 74 são homens. Do total de contemplados, 88 são atletas e 29 são paratletas, além de 114 serem da capital e quatro do interior do estado.

Para Monalisa Pereira, mãe do paratleta de atletismo beneficiado pelo Bolsa Esporte, na categoria de base, Pedro Cristian Souza, que tem autismo leve e hiperatividade, o esporte tem moldado o talento do jovem.

“O Bolsa está ajudando muito, além do desenvolvimento que ele está tendo como paratleta, está sendo muito importante porque está desenvolvendo também a criatividade dele e o intelectual”, atestou.

O edital deste ano também prevê o pagamento do patrocínio Olímpico e Paralímpico aos representantes amazonenses em Paris 2024. Ao todo será pago uma quantia de R$ 260 mil, sendo R$ 140 mil à Maria de Fátima, medalhista de bronze no halterofilismo, R$ 20 mil ao seu técnico, Luiz Cláudio, resultado da classificação da paratleta e de sua medalha conquistada.

Será pago ao atleta Pedro Nunes do lançamento de dardo e ao paratleta Elielton Lira do judô, o valor de R$ 40 mil para cada por suas classificações aos jogos de Paris 2024. Margareth Bahia, técnica de Pedro, e Rafael Cipriano, técnico de Elielton, receberão também pelas classificações dos representantes amazonenses, R$ 10 mil cada.

“É um reconhecimento que todo atleta merece, não só o atleta olímpico, que assim como eu tive esse sonho de chegar nas Olimpíadas e consegui, outros atletas que estão na base e querem chegar no alto rendimento, com esse apoio vão conseguir também”, disse o atleta olímpico Pedro Nunes.

