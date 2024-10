O Atlas ODS, projeto da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), vai apresentar um índice de desenvolvimento sustentável inédito e um ranking de classificação dos 62 municípios do estado, com base nos indicadores da Agenda 2030 da ONU. O evento será realizado nesta terça-feira (29), às 9h30, no Auditório do Mirante Lúcia Almeida, no Centro histórico de Manaus.

O índice foi calculado a partir da análise de 42 indicadores relacionado às metas globais de sustentabilidade, abordando áreas que vão desde a erradicação da pobreza, passando por dados econômicos, de saúde, meio ambiente e acesso à internet. A pesquisa é fruto do trabalho de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (PPGCASA). Na ocasião, o coordenador do projeto, Dr. Henrique dos Santos Pereira, e sua equipe de pesquisadores, apresentarão os resultados e a metodologia aplicada.

Cerca de 30 entidades e representantes de instituições públicas, prefeituras, órgãos de controle e organizações da sociedade civil participarão do lançamento.

Sobre o Atlas ODS Amazonas

Inspirado pela Agenda 2030, estabelecida pela ONU em 2015, o Atlas ODS Amazonas traz uma análise detalhada de indicadores que buscam promover desenvolvimento sustentável nos municípios. Esses dados se baseiam em uma metodologia que adapta as metas da ONU aos parâmetros brasileiros, com suporte de dados do IPEA.

Desde maio de 2019, o projeto mapeia os indicadores de cada município do estado, servindo também como base para pesquisas acadêmicas e políticas públicas regionais.

Serviço

Data: amanhã, 29 de outubro

Horário: 9h30

Local: Auditório do Mirante Lúcia Almeida, Av. Sete de Setembro, nr. 8, Centro